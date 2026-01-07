بعد إشادته بمسلسل «الست موناليزا».. محمد بشير: محمد سامي عبقري والأكثر نجاحًا بالوطن العربي

أعرب المؤلف محمد سيد بشير عن سعادته بإشادة المخرج محمد سامي بمسلسله «الست موناليزا»، بطولة النجمة مي عمر، والذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل 2026.

ورد محمد سيد بشير على إشادة المخرج محمد سامي، وكتب عبر ستوري إنستجرام: "شهادة كبيرة من مخرج وفنان عبقري، قولًا وفعلًا، الأكثر نجاحًا في الوطن العربي".

وأضاف بشير: "حقيقي كلامك داعم جدًا لكل فريق العمل بقيادة المخرج الذي يتشرف بالعمل معه محمد علي، وربنا يكملها على خير".

وفي سياق متصل، سبق وأكد بشير أن الجمهور سيتفاجأ بأحداث المسلسل، التي ستجعلهم ينتظرون حلقة تلو الأخرى طوال الـ 15 حلقة في رمضان 2026، حبًا وشغفًا لمعرفة باقي الأحداث التي ستذهلهم، مشيرًا إلى أنه سيخالف جميع التوقعات.

مسلسل الست موناليزا

ويتعاون بشير ومي عمر في المسلسل مع كل من: الفنانة شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، سوسن بدر، سما إبراهيم، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.