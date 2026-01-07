إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»

وجّه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادًا لاذعًا للمعلق علي محمد علي، وذلك بعد تعليقه على مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كابتن علي محمد علي أنت كنت بتعلق على مباراة مصر ضد بنين يعني حتى مفيش منتخب عربي منافس يكون في حساسية في التعليق على المباراة».

وانتقد محمد أضا تكرار ذكر المعلق الرياضي علي محمد علي لمصير مباراة تونس أمام مالي بعد إدراك منتخب بنين هدف التعادل، وحديثه عن أن منتخب المغرب سبق وأن خرج منتخب بنين تحديدًا وتكراره الحديث عن مواجهة دور الـ16 من نسخة 2019.

وشدد أضا قائلًا: «المعلق الرياضي، علي محمد علي، يجب أن يبتعد عن الحيادية والمهنية أثناء تعليقه على مباريات منتخب مصر وتشجيع منتخب مصر، لازم يكون مصري أوي أسوة بما يفعله المعلقون الأشقاء من تونس والجزائر، عيشنا أجواء المباريات يا كابتن».