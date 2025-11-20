المقاولون العرب يهنئ بيراميدز بعد حصوله على جائزة أفضل فريق أفريقي

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بالتهنئة إلى نادي بيراميدز مجلس إدارته والجهاز الفني واللاعبين بعد فوزه بلقب أفضل فريق أفريقي في عام 2025.

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن حصول فريق بيراميدز على لقب الأفضل في القارة جاء عن جدارة واستحقاق ويعد إضافة جديدة للكرة المصرية متمنيا التوفيق للمنتخبات المصرية ولكافة ممثلي مصر في كافة المحافل.

بيراميدز أفضل نادي في إفريقيا

توج نادي بيراميدز بلقب أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٥ في حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء والمقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وتسلم الجائزة المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز والمتواجد على رأس وفد النادي في العاصمة المغربية.