الاتحاد السكندري يفتح المفاوضات مع بيراميدز لاستعارة يوسف أوباما

بدأ مسئولو نادي الاتحاد السكندري مفاوضات رسمية مع إدارة نادي بيراميدز للتوصل إلى اتفاق بشأن استعارة يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

ويأمل الاتحاد الاستفادة من ابتعاد أوباما عن المشاركة الأساسية مع بيراميدز هذا الموسم، حيث يسعى النادي لاستقطاب اللاعب من أجل سد النقص في مركز صانع الألعاب ودعم الفريق بصفقة قوية خلال الميركاتو الشتوي.

سبق لأوباما أن لعب للاتحاد السكندري معارًا أثناء وجوده في الزمالك، وقدم أداءً مميزًا قبل عودته للفريق الأبيض، وهو ما يشجع إدارة زعيم الثغر على تكرار التجربة، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب بالنادي.

وقد أبدى يوسف أوباما موافقة مبدئية على خطوة الخروج للإعارة في يناير، مرحبًا بفكرة العودة إلى الاتحاد من أجل استعادة مستواه المعروف والعودة للمنافسة على مركزه في المنتخبات الوطنية عبر بوابة زعيم الثغر.