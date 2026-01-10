آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة مقدارها 1640 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي وذلك على مستوى محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 28.32 ألف جنيه للشراء

ارتفاع الذهب

وسجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا قيمته 35 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6015 جنيه .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء.