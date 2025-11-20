أخد مكان الأهلي.. إعلامي يثير الجدل بعد حصد بيراميدز الأفضل في أفريقيا

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي، الجدل تساؤلات بعد فوز بيراميدز بجائزة الأفضل في قارة إفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: “هل بيراميدز أخد مكان الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وبطولة كأس القارات الثلاث ووصوله لكاس العالم 2029 وحصده لجائزة أفضل نادي أفريقي ولاعبه فيستون مايلي علي أفضل لاعب داخل القارة ؟ وهل الأهلي قادر علي العودة للسيطرة علي عرش أفريقيا مرة أخري ؟”.

وحصد نادي بيراميدز جائزة الأفضل في قارة إفريقيا بعد منافسة شرسة مع نهضة بركان المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، كما توج الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، متفوقاً على زميله المغربي محمد الشيبي ، وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

وتسلم النجم الكونغولي الجائزة في الحفل المقام في مدينة الرباط العاصمة المغربية.

يُذكر أن رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، هو من توّج بالجائزة النسخة الماضية.