الغندور يعلق على رد فعل محمد صلاح بعدم تتويجه بأفضل لاعب في إفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور، على عدم فوز محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بأفضل لاعب في افريقيا لعام ٢٠٢٥.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “لما تكون آحسن لاعب في الدوري الإنجليزي اقوي دوري في العالم وتكون هداف الدوري وتكون مرشح لأفضل لاعب في العالم والوحيد من العرب وافريقيا من ال٤ الأفضل في العالم ومفاجأة من العيار الثقيل تلاقي نفسك مش أحسن لاعب في افريقيا علي طول تقعد في البيت وتقعد تلعب مع بنتك وانت بتضحك”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، حيث ضمت القائمة اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

يأتي ذلك بعدما قدم صلاح موسمًا رائعًا مع فريقه ليفربول، ما جعله يستحق أن يكون ضمن القائمة المختصرة للجائزة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد حقق مركزًا متقدمًا في سباق الكرة الذهبية 2025، حيث جاء في المركز الرابع بعد أن جمع 657 نقطة في الترتيب النهائي.

إنجازات محمد صلاح

خلال الموسم الماضي، أظهر محمد صلاح أداءً استثنائيًا، حيث تمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كونه أفضل صانع ألعاب.

ونجح صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في عام 2025، كما أنه قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وصعد مع ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.