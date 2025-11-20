خالد الغندور: عبدالرؤوف لم يقدم قائمة خاصة بالراحلين عن الفريق

قال الإعلامي خالد الغندور أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عقد جلسة بين المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف و نائب الرئيس هشام نصر لمناقشة قائمة اللاعبين الراحلين غير صحيح تمامًا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الجهاز الفني لم يقدم حتى الآن أي قائمة خاصة بالراحلين، وأن التركيز الحالي ينصب على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة دون الدخول في تفاصيل سوق الانتقالات.

وتابع: عبدالرؤوف سيقدّم تقريرًا فنيًا شاملًا للإدارة في الوقت المناسب، يتم على أساسه اتخاذ القرارات الرسمية، مؤكدة حرص النادي على منع انتشار الشائعات والحفاظ على استقرار الفريق.