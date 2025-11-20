قميص الراحل محمد صبري قريبا في متحف الزمالك

قال محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، إن مسئولي النادي الأبيض تواصلوا مع اسرة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء من أجل الحصول على قميصه الخاص.

وأضاف أبو العلا خلال قناة الزمالك أن نادى الزمالك ينوى تكريم محمد صبري بوضع قميصه في متحف النادى الأبيض لتخليد ذكراه.

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يفيد بالموافقة على تنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال المباراة المقبلة أمام زيسكو يونايتد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك تخليدًا لذكرى الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.

تفاصيل تكريم الراحل محمد صبري في الكونفدرالية

وتضمن إخطار كاف السماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الفقيد، إضافة إلى عرض صورة للراحل محمد صبرى بقميص الزمالك على شاشات الملعب أثناء دقيقة الحداد.

كما وافق الاتحاد الأفريقي على ارتداء لاعبي الزمالك قمصانًا خاصة خلال عمليات الإحماء تحمل صورة النجم الراحل وعبارة "وداعًا محمد صبري"، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال المباراة تعبيرًا عن حالة الحداد.

يأتي هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من قبل "كاف" تقديرًا لمسيرة النجم الراحل، واعتزازًا بدوره الكبير ومسيرته مع نادي الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.





