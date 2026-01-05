قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكدت وزارة الصحة والسكان، امتلاك جمهورية مصر العربية لمنظومة ترصد وبائي ومعملي قوية وفعالة، تغطي جميع محافظات الجمهورية، تعمل على رصد ومتابعة الموقف الوبائي للأمراض التنفسية الحادة بصورة مستمرة، سواءً بين الحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة بالمستشفيات، مما يضمن الاكتشاف المبكر لأي تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في الوقت المناسب.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، في إطار حرصها على متابعة الوضع الصحي العام، وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات.

ومن جهته، صرح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بأن موسم الإنفلونزا الحالي قد بدأ مبكرًا بنحو 3 أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن معدل انتشار فيروسات الإنفلونزا خلال الفترة الحالية أقل مما كان عليه خلال شهر نوفمبر 2025.

موقف الفيروسات التنفسية حاليًا

أوضح نائب الوزير، أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية حاليًا، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي. 

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا من النوع (A/H1N1)، والذي كان الأكثر انتشارًا خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025 وارتبط بأعراض أكثر شدة، قد انخفضت نسبة انتشاره من 61% إلى 22% خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025.

واستطرد: وفي المقابل، تسود حاليًا أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا، وهي (A/H3N2) و(Flu B)، بنسب 40% إلى 36%  على التوالي، وهي أنواع ترتبط عادةً بأعراض أقل حدة مقارنةً بالنوع السابق.

من جهته، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل المتابعة المستمرة والدقيقة للوضع الوبائي على مدار الساعة.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المعتادة، كما دعا جميع المواطنين- خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة- إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، والذي يُعد إجراءً وقائيًا فعالًا يساهم في تقليل حدة العدوى والحد من انتشار المرض.

كما أكد  استمرار الوزارة في إطلاع المواطنين على أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالصحة العامة، بصورة فورية وشفافة؛ انطلاقًا من التزامها الراسخ بحماية صحة وسلامة جميع المواطنين.

الامراض التنفسية الانفلونزا الامراض الصدرية وزارة الصحة الوضع الوبائي في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

وداعًا طويلًا.. أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح عن الريدز

زلزال

العلماء يكتشفون لغز زلزال تشيلي بعد عامين من حدوثه.. ما السر؟

منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"

قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

بالصور

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد