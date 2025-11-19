آدم وأسر محمد صبري ينضمان لفرق الزمالك مواليد 2010 و2012

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورة لآدم وآسر، نجلي الراحل محمد صبري، خلال حضورهم إلى نادي الزمالك ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



حضر آدم وآسر، نجلي الراحل محمد صبري، إلى نادي الزمالك اليوم الأربعاء، واستقبلهما محمد طارق عضو مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

وتواجد آدم وآسر محمد صبري، من أجل الانضمام إلى فريقي مواليد 2010 و2012 بنادي الزمالك على الترتيب، ووقع الثنائي على استمارات الانضمام إلى فرق الناشئين بالأبيض، تمهيدًا لقيدهما في ديسمبر المقبل.

شارك آسر محمد صبري، في التدريبات الجماعية مع فريق البراعم بنادي الزمالك مواليد 2012، ومن المقرر أن ينضم شقيقه آدم لتدريبات فريق 2010 خلال الأيام المقبلة.

وحرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على استقبال آدم وآسر صبري في مكتبه، وتمنى لهما التوفيق واستكمال مسيرة النجم الراحل محمد صبري.