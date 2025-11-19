الزمالك يحصل على موافقة الكاف لتخليد ذكرى محمد صبري في مباراة زيسكو

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بالموافقة على تنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال المباراة المقبلة أمام زيسكو يونايتد، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ تخليدًا لذكرى الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.

وتضمن إخطار «كاف»، ما يلي:

- السماح بالوقوف دقيقة قبل انطلاق المباراة؛ حدادًا على روح الفقيد.

- عرض صورة للراحل محمد صبري بقميص الزمالك على شاشات الملعب أثناء دقيقة الحداد.

- ارتداء لاعبي الزمالك قمصانًا خاصة خلال عمليات الإحماء تحمل صورة النجم الراحل، وعبارة «وداعًا محمد صبري».

- ارتداء الشارات السوداء خلال المباراة تعبيرًا عن حالة الحداد.

ويأتي هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من قبل "كاف"؛ تقديرًا لمسيرة النجم الراحل، واعتزازًا بدوره الكبير ومسيرته مع نادي الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، في التاسعة من مساء يوم الأحد 23 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.