الأمن يوافق على السعة الكاملة للجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك إفريقيًّا

قال الإعلامي أحمد حسن، إن الأمن وافق على السعة الكاملة للجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا.

ووافقت السلطات الأمنية على طلب النادي الأهلي بحضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، المحدد لها يوم السبت المقبل، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووجهت إدارة النادي، الشكر والتحية لوزارة الداخلية، والقيادات الأمنية؛ لاستجابتها لطلب النادي والتيسير على جماهير الأهلي لمساندة فريقها في هذه المباراة المرتقبة.

وجاءت هذه الاستجابة لتعكس الدور الداعم الذي تقوم به الجهات الأمنية للفرق المصرية عند مشاركاتها في البطولات القارية.