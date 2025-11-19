قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحت شعار "معًا من أجل عالم مستدام".. جامعة بنها الأهلية تطلق المنتدى البيئي الأول

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

نظمت جامعة بنها الأهلية المنتدى البيئي الأول تحت شعار “معًا من أجل عالم مستدام”، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي، وإبراز دور الطلاب في مواجهة التحديات البيئية وابتكار حلول عملية تخدم التنمية المستدامة في مصر.
وجاء تنظيم المنتدى تحت رعاية وحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسعادة المستشار عارف علي راشد العبار أحد مؤسسي مجموعة إعمار وإيجلي هيلز ورئيس مبادرة حماية الصحراء بدولة الإمارات، وياسر عبدالله مساعد وزير البيئة، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، إلى جانب نخبة من الخبراء والاستشاريين ومديري البرامج.
وخلال كلمته، رحب الدكتور تامر سمير بالحضور ، مؤكدًا أن المنتدى يعكس التزام الجامعة نحو القضايا البيئية ودعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة. 
وأوضح أن جامعة بنها الأهلية تسعى لمواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك جودة التعليم، والعمل المناخي، وحماية الحياة البرية والبحرية، وتعزيز الابتكار والبنية التحتية، والشراكات لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن دمج هذه الأهداف في البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية أصبح جزءًا أساسيًا من رسالة الجامعة، مؤكدًا على دور الطلاب كمحور رئيسي للمنتدى وأصحاب المبادرات القادرين على تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية.
وأكد الدكتور محمود شكل أن الجامعة تولي دعم المشروعات الطلابية أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الابتكار يمثل المحرك الرئيسي لإيجاد حلول عملية تعزز الاستدامة داخل الجامعة والمجتمع، وأن الجامعة تعمل على توفير بيئة محفزة للطلاب لتطوير أفكارهم وربطها بالقطاع الصناعي والمجتمع المحلي.
وأشاد المستشار عارف علي راشد العبار بدور جامعة بنها الأهلية في تمكين الشباب وتشجيعهم على تطوير المبادرات البيئية، مؤكداً أهمية دور الشباب في حماية البيئة ودعم مستقبل الاستدامة في المنطقة العربية. واستعرض العبار تجارب دولة الإمارات في حماية النظم البيئية، وأعلن تقديم منحة كاملة التكاليف لتنفيذ أحد المشروعات الطلابية المتميزة داخل دولة الإمارات الصحراوية، مما يعكس حرص المبادرة على ربط الطلاب بتجارب عملية عالمية.
وتضمن المنتدى عقد جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان “دور التعليم العالي في تعزيز الوعي البيئي وإدارة المخلفات وإعادة التدوير”، أما الجلسة الثانية فحملت عنوان “التغيرات المناخية والطاقة المتجددة: تحديات الواقع ومستقبل الاستدامة في المجتمع”، وشارك فيها الدكتور حسين النجار، والدكتور محمود برعي، والدكتورة هبة زكي، والدكتور محمد حسين عبدربة من وكالة التعاون الدولي الألماني، والأستاذة أسماء عرفات ممثلة اتحاد شباب تحيا مصر، وأدارها المهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وعلى هامش الفعاليات، نظم المعرض الطلابي لابتكارات ذوي الهمم من خلال مركز الدعم بالجامعة، حيث قدم الطلاب مشروعات وحلولًا بيئية مبتكرة، إلى جانب عرض مجموعة من ابتكارات طلاب الجامعة، من بينهم محمد محمود شكل وأدهم عبدالقادر وكريم وائل، وفريقي إنكتس وتير وت، والتي تعكس وعي الطلاب بقضايا الاستدامة وقدرتهم على تطوير مبادرات قابلة للتطبيق.
واختتم المنتدى بتكريم المتحدثين والمشاركين والطلاب المتميزين، وتسليم الدروع والشهادات، إلى جانب إصدار توصيات مهمة شملت تفعيل نظام الفرز من المنبع، وإطلاق مبادرة “الحرم الأخضر”، ودعم الابتكار الطلابي من خلال حاضنات أعمال تربط المشروعات البيئية بالقطاع الصناعي، وتعزيز التعاون مع وزارة البيئة ووكالة GIZ ومجموعة إعمار، إلى جانب دمج قضايا المناخ والاستدامة في البرامج الأكاديمية، وتنظيم المنتدى سنويًا لمتابعة التقدم في ملفات الاستدامة داخل الجامعة.

