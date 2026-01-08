علي أبو العينين يتأهل لنصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي للإسكواش

تأهل علي أبو العينين، نجم نادي وادى دجلة والمصنف 14 عالميًا، إلى نصف نهائي ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026 للإسكواش ، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه مروان الشوربجي، المصنف 7 عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 7-11، 1-11، 9-11 ، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب علي أبو العينين من تحقيق لقب البطولة يوم 10 يناير مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في كراتشي، باكستان، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 243,000 دولار أمريكي، بواقع

$121,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Goldلمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.