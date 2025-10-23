جامعة بنها الأهلية تشارك في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة

تشارك جامعة بنها الأهلية في فعاليات معرض الخليج الثامن عشر للتعليم (18th Gulf Education Exhibition)، والمقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي والانفتاح على الأسواق التعليمية العربية، وتعزيز السمعة المؤسسية.



ضم وفد الجامعة المشارك الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري، حيث تأتي المشاركة ضمن جناح الجامعات المصرية ومنصة “ادرس في مصر”، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.



وشهد جناح جامعة بنها الأهلية إقبالًا كبيرًا من الزوار والطلاب للتعرف على البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة في مجالات الطب، والهندسة، والعلوم الإنسانية، وغيرها من البرامج الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة للانفتاح على العالم، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والبحث العلمي.



وأضاف أن الجامعة تمثل نموذجًا حديثًا في التعليم الجامعي القائم على الجودة والتميز والابتكار، وتهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في تدويل التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الجامعة للتعريف والتسويق لبرامجها الأكاديمية المتميزة والترويج للتعليم المصري في الخارج، مؤكدًا أن جناح الجامعة شهد اهتمامًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور لما تقدمه الجامعة من تخصصات حديثة ومتميزة.



وأشار إلى أن هذه المشاركة تُعد خطوة مهمة نحو توسيع شبكة علاقات الجامعة الدولية، وعقد شراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية عربية وأجنبية، بما يسهم في دعم التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي وتطوير الخبرات التعليمية والبحثية.

كما أكد الدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري أن مشاركة جامعة بنها الأهلية ضمن منصة “ادرس في مصر” تعكس ما وصلت إليه الجامعة من تطور سريع في بنيتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الطلاب والزوار يسهم في التعريف بتميز الجامعة وريادتها بين الجامعات المصرية الحديثة.