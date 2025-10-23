قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
محافظات

جامعة بنها الأهلية تشارك في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة

معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة
معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة
إبراهيم الهواري

تشارك جامعة بنها الأهلية في فعاليات معرض الخليج الثامن عشر للتعليم (18th Gulf Education Exhibition)، والمقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي والانفتاح على الأسواق التعليمية العربية، وتعزيز السمعة المؤسسية.


ضم وفد الجامعة المشارك الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري، حيث تأتي المشاركة ضمن جناح الجامعات المصرية ومنصة “ادرس في مصر”، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.


وشهد جناح جامعة بنها الأهلية إقبالًا كبيرًا من الزوار والطلاب للتعرف على البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة في مجالات الطب، والهندسة، والعلوم الإنسانية، وغيرها من البرامج الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.


وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة للانفتاح على العالم، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والبحث العلمي.


وأضاف أن الجامعة تمثل نموذجًا حديثًا في التعليم الجامعي القائم على الجودة والتميز والابتكار، وتهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في تدويل التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.


ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الجامعة للتعريف والتسويق لبرامجها الأكاديمية المتميزة والترويج للتعليم المصري في الخارج، مؤكدًا أن جناح الجامعة شهد اهتمامًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور لما تقدمه الجامعة من تخصصات حديثة ومتميزة.


وأشار إلى أن هذه المشاركة تُعد خطوة مهمة نحو توسيع شبكة علاقات الجامعة الدولية، وعقد شراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية عربية وأجنبية، بما يسهم في دعم التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي وتطوير الخبرات التعليمية والبحثية.
كما أكد الدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري أن مشاركة جامعة بنها الأهلية ضمن منصة “ادرس في مصر” تعكس ما وصلت إليه الجامعة من تطور سريع في بنيتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الطلاب والزوار يسهم في التعريف بتميز الجامعة وريادتها بين الجامعات المصرية الحديثة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار: القمة الأوروبية المصرية تؤسس لعهد جديد في العلاقات

اجتماع مجلس الوزراء

مدبولي يبحث إنشاء مصنع لمكونات محطات تحلية المياه.. ونواب: يقلل الاستيراد ويساعد على زيادة الصادرات

حزب الشعب الجمهوري

«الشعب الجمهوري» يدفع بكفاءات وطنية في سباق النواب 2025: رجال ميدان يصنعون الفارق

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

