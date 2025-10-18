مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام طفل بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كلب حراسة، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد رصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كلب حراسة.



وكشفت التحريات بقيادة مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو المُشار إليه يدعى "أدهم"، يبلغ من العمر 15 عاما، يقوم بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كلب حراسة بدائرة قسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.