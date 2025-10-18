ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم الخصوص.



جاء ذلك عقب ورود معلومات للمقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بإتجار مجموعة من العناصر الإجرامية في المواد المخدرة واتخاذ منطقتي الأمير والسقيلي وكرًا لترويج السموم.



وبعد تقنين الإجراءات، تم شن حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي.



وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، واستخدامهم للأسلحة النارية في حماية تجارتهم غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.