قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: "حقق ميداليتين في السباحة"
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
محافظات

قاضٍ بدرجة إنسان.. مستشار يضرب مثالًا في الإنسانية بلجنة بنت الشاطئ بالعسيرات بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت لجنة بنت الشاطئ الانتخابية بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، موقفًا إنسانيًا لافتًا بطله المستشار محمد سعد، رئيس اللجنة، الذي جسد بروحه الهادئة وتعاملاته الراقية صورة مشرفة للقاضي المصري خلال ساعات التصويت في انتخابات مجلس النواب.

فقد حرص المستشار منذ الصباح الباكر على مساعدة كبار السن من السيدات، وتسهيل إجراءات التصويت لهن، في مشهد عكس عمق الدور الإنساني الذي يؤديه القضاة إلى جانب دورهم الرقابي داخل اللجان.

انتخابات النواب بسوهاج

وبمجرد وصول السيدات من كبار السن إلى اللجنة، كان المستشار محمد سعد يبادر بالوقوف لاستقبالهن، ويوجه الموظفين بمساعدتهن في الوصول إلى داخل اللجنة، والتأكد من توفير المقاعد اللازمة لهن أثناء انتظار الدور، بالإضافة إلى شرح خطوات التصويت بهدوء ووضوح، بما يضمن مشاركتهن دون أي معاناة.

كما حرص على منحهن الأولوية في الدخول، مراعاة لظروفهن الصحية وتقدمهن في العمر، في لفتة إنسانية لاقت تقديرًا واسعًا من الأهالي الذين أشادوا بتعامله الراقي واهتمامه بكل تفصيلة داخل اللجنة.

هذه المشاهد الإنسانية جاءت وسط إعدادات مكثفة داخل محافظة سوهاج لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، حيث يستقبل مركز العسيرات، مثل باقي مراكز المحافظة، آلاف الناخبين على مدار اليوم.

ومع ضغط العمل وكثافة الحضور، ظل المستشار محمد سعد نموذجًا للقاضي الذي يجمع بين الالتزام والمسئولية والإنسانية، دون أن يتوقف لحظة عن متابعة كل ما يجري داخل اللجنة، بداية من انتظام الكشوف وحتى خروج الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم.

ولاقت مبادرته الإنسانية صدى واسعًا بين الأهالي، خاصة من كبار السن الذين عبروا عن سعادتهم بوجود قاضٍ يقدر ظروفهم ويدعم مشاركتهم في «العُرس الديمقراطي».

ليصبح ما قام به المستشار محمد سعد أحد المشاهد المضيئة التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج هذا العام.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات النواب الانتخابات العسيرات

