الحج 2026| وزارة الداخلية تحدد التكلفة وطرق السداد.. والمستندات المطلوبة والضوابط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضوابط صارمة للحجاج الفائزين بقرعة حج عام 2026، مؤكدة ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية، مع حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين احترامًا لقدسية المكان ومشاعر ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة على أن أسعار الحج لن تشهد أي زيادة عن العام الماضي، في إطار جهودها لتيسير أداء الفريضة على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم، بما يضمن رحلة حج آمنة ومنظمة.

كما تضمنت التعليمات تفاصيل سداد التكاليف، المستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك، وفق توجيهات القيادة السياسية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

تكاليف الحج وطريقة السداد

أوضحت الوزارة أن تكلفة الحج لعام 2026 تبلغ 220,300 جنيه مصري، دون احتساب تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن أسعارها لاحقًا، ويشمل هذا المبلغ الإقامة، التنقلات، والخدمات الأساسية، ويتم السداد عبر بطاقة الرقم القومي لكل فائز بالقرعة.

كما أكدت الوزارة مراعاة الظروف الإنسانية والطبية لكبار السن وذوي الهمم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم سداد التكاليف لهم جميعًا دفعة واحدة.

وحذرت الوزارة من أن عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد يعتبر تنازلًا تلقائيًا عن فرصة الحج، مع الالتزام بدفع أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.

المستندات المطلوبة لإجراءات السفر

على الحجاج التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن ساري لمدة لا تقل عن عام من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مطابق للرقم القومي وخالٍ من أي ثقوب أو اختلافات.

ساري لمدة لا تقل عن عام من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مطابق للرقم القومي وخالٍ من أي ثقوب أو اختلافات. إيصال سداد التكاليف من البنك أو مكتب البريد.

من البنك أو مكتب البريد. بطاقة صحية صادرة من وزارة الصحة تثبت تلقي لقاح الالتهاب السحائي (ACYW135) قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، مع أي تطعيمات إضافية مطلوبة.

صادرة من وزارة الصحة تثبت تلقي لقاح الالتهاب السحائي (ACYW135) قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، مع أي تطعيمات إضافية مطلوبة. تقرير طبي مميكن ومصدق يوضح الحالة الصحية للحاج وقدرته على أداء المناسك، داخل مظروف مغلق.

يوضح الحالة الصحية للحاج وقدرته على أداء المناسك، داخل مظروف مغلق. نسخة من صفحة البيانات بجواز السفر وصورة إلكترونية تشمل الصورة نفسها لكل حاج.

وصورة إلكترونية تشمل الصورة نفسها لكل حاج. البصمة العشرية للتحقق من الهوية «فيش حج مميكن».

للتحقق من الهوية «فيش حج مميكن». بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين من أصحاب السن التجنيدي، مع استثناء مواليد قبل 18 مارس 1941.

للفائزين والمرافقين من أصحاب السن التجنيدي، مع استثناء مواليد قبل 18 مارس 1941. تصريح سفر من جهة العمل عند الحاجة.

عند الحاجة. شهادة تحركات من الجوازات للمستفيدين الذين سبق لهم أداء الحج.

للمستفيدين الذين سبق لهم أداء الحج. أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية.

تعليمات صحية وأمنية مهمة

الالتزام بالإجراءات الوقائية والتنظيمية أثناء أداء المناسك، خصوصًا للحجاج المصابين بأمراض مزمنة، مع ضرورة حمل بطاقة صحية تحتوي على الحالة الطبية والأدوية الممنوعة، وإحضار الكميات الكافية من الأدوية الأصلية والتقارير الطبية اللازمة.

الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو معادن ثمينة تتجاوز 60 ألف ريال سعودي (حوالي 16 ألف دولار أمريكي) طبقًا للضوابط الجمركية.

ضوابط السلوك والتنظيم داخل الحرمين

الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، مع حظر التصوير نهائيًا داخل الحرمين الشريفين .

. اتباع تعليمات التفويج أثناء الانتقال من منى إلى جسر الجمرات، وتجنب الازدحام والجلوس في الطرق، مع ارتداء غطاء الرأس وحماية النفس من أشعة الشمس.

الامتناع عن الخروج في أوقات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع توجيهات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على السلامة.

التيسير والانضباط لضمان رحلة حج آمنة

أكدت وزارة الداخلية أن كل الإجراءات تهدف إلى تيسير رحلة الحج وتوفير أفضل الخدمات للحجاج، بما في ذلك الإقامة، النقل، والرعاية الطبية الكاملة.

وشددت على استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والسلطات السعودية لضمان تنظيم رحلة حج مثالية تعكس صورة مشرفة لمصر في خدمة ضيوف الرحمن.