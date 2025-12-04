قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحج 2026| وزارة الداخلية تحدد التكلفة وطرق السداد.. والمستندات المطلوبة والضوابط

الحج 2026| وزارة الداخلية تحدد التكلفة وطرق السداد.. والمستندات المطلوبة والضوابط
الحج 2026| وزارة الداخلية تحدد التكلفة وطرق السداد.. والمستندات المطلوبة والضوابط
ولاء خنيزي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضوابط صارمة للحجاج الفائزين بقرعة حج عام 2026، مؤكدة ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية، مع حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين احترامًا لقدسية المكان ومشاعر ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة على أن أسعار الحج لن تشهد أي زيادة عن العام الماضي، في إطار جهودها لتيسير أداء الفريضة على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم، بما يضمن رحلة حج آمنة ومنظمة.

كما تضمنت التعليمات تفاصيل سداد التكاليف، المستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك، وفق توجيهات القيادة السياسية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

تكاليف الحج وطريقة السداد

أوضحت الوزارة أن تكلفة الحج لعام 2026 تبلغ 220,300 جنيه مصري، دون احتساب تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن أسعارها لاحقًا، ويشمل هذا المبلغ الإقامة، التنقلات، والخدمات الأساسية، ويتم السداد عبر بطاقة الرقم القومي لكل فائز بالقرعة.

كما أكدت الوزارة مراعاة الظروف الإنسانية والطبية لكبار السن وذوي الهمم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم سداد التكاليف لهم جميعًا دفعة واحدة.

وحذرت الوزارة من أن عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد يعتبر تنازلًا تلقائيًا عن فرصة الحج، مع الالتزام بدفع أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.

المستندات المطلوبة لإجراءات السفر

على الحجاج التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية:

  • جواز سفر مميكن ساري لمدة لا تقل عن عام من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مطابق للرقم القومي وخالٍ من أي ثقوب أو اختلافات.
  • إيصال سداد التكاليف من البنك أو مكتب البريد.
  • بطاقة صحية صادرة من وزارة الصحة تثبت تلقي لقاح الالتهاب السحائي (ACYW135) قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، مع أي تطعيمات إضافية مطلوبة.
  • تقرير طبي مميكن ومصدق يوضح الحالة الصحية للحاج وقدرته على أداء المناسك، داخل مظروف مغلق.
  • نسخة من صفحة البيانات بجواز السفر وصورة إلكترونية تشمل الصورة نفسها لكل حاج.
  • البصمة العشرية للتحقق من الهوية «فيش حج مميكن».
  • بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين من أصحاب السن التجنيدي، مع استثناء مواليد قبل 18 مارس 1941.
  • تصريح سفر من جهة العمل عند الحاجة.
  • شهادة تحركات من الجوازات للمستفيدين الذين سبق لهم أداء الحج.
  • أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية.

تعليمات صحية وأمنية مهمة

  • الالتزام بالإجراءات الوقائية والتنظيمية أثناء أداء المناسك، خصوصًا للحجاج المصابين بأمراض مزمنة، مع ضرورة حمل بطاقة صحية تحتوي على الحالة الطبية والأدوية الممنوعة، وإحضار الكميات الكافية من الأدوية الأصلية والتقارير الطبية اللازمة.
  • الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو معادن ثمينة تتجاوز 60 ألف ريال سعودي (حوالي 16 ألف دولار أمريكي) طبقًا للضوابط الجمركية.

ضوابط السلوك والتنظيم داخل الحرمين

  • الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، مع حظر التصوير نهائيًا داخل الحرمين الشريفين.
  • اتباع تعليمات التفويج أثناء الانتقال من منى إلى جسر الجمرات، وتجنب الازدحام والجلوس في الطرق، مع ارتداء غطاء الرأس وحماية النفس من أشعة الشمس.
  • الامتناع عن الخروج في أوقات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع توجيهات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على السلامة.

التيسير والانضباط لضمان رحلة حج آمنة

أكدت وزارة الداخلية أن كل الإجراءات تهدف إلى تيسير رحلة الحج وتوفير أفضل الخدمات للحجاج، بما في ذلك الإقامة، النقل، والرعاية الطبية الكاملة.

وشددت على استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والسلطات السعودية لضمان تنظيم رحلة حج مثالية تعكس صورة مشرفة لمصر في خدمة ضيوف الرحمن.

الحج 2026 الحج وزارة الداخلية تكلفة الحج 2026 ضوابط الحج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ قانون دولي: استهداف 19 دولة بقرار الهجرة إهانة لشعوب كاملة

الدكتور محمد المغربي

صورة وغزل وأكاذيب.. كيف تحوّل منشور الدكتور محمد المغربي إلى جدل على السوشيال ميديا؟

السباح الناشئ يوسف محمد

مأساة يوسف محمد.. إهمال في بطولة رسمية ينهي حياة سباح واعد ويضع الاتحاد في قفص الاتهام

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد