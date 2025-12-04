روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي إعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

ومنذ قليل، أعلنت سلطات زابوروجيا الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 900 هجوم على المقاطعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تحرر بلدة تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية، أن أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.



وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 430 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 65 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأتمت الدفاع الروسية بيانها: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.