جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

مسيرة أوكرانية - ارشيفي
مسيرة أوكرانية - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي إعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

ومنذ قليل، أعلنت سلطات زابوروجيا الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 900 هجوم على المقاطعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تحرر بلدة تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية، أن أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.


وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 430 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 65 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأتمت الدفاع الروسية بيانها: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

