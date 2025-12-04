قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية

محمود نوفل

أعلنت سلطات زابوروجيا الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 900 هجوم على المقاطعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تحرر بلدة تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.


وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 430 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 65 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأتمت الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

