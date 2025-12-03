رئيسة المفوضية الأوروبية: سنواصل تمويل أوكرانيا لتكون في موقف قوة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت نقترح تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت أن" سنواصل تمويل أوكرانيا لتكون في موقف قوة، وأن مقترح قرض التعويضات لأوكرانيا يشمل ضمانات قوية لتقليل مخاطر استخدام الأموال الروسية المجمدة قدر الإمكان".



وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رئيس الوفد المفاوض سيجتمع في بروكسل اليوم مع مستشاري الأمن القومي لقادة أوروبا من أجل السلام.



وقال زيلنسكي في تصريحات له : سنناقش اليوم الدور الأوروبي المطلوب للهيكلة الأمنية اللازمة في أي اتفاق مقبل.

وأضاف زيلنسكي: بعد اجتماع بروكسل سنرتب لاجتماع مع ممثلي ترامب في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة تشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان : وحدات مجموعة قوات "ألشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.