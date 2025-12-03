قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنواصل تمويل أوكرانيا لتكون في موقف قوة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت نقترح تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت أن" سنواصل تمويل أوكرانيا لتكون في موقف قوة، وأن مقترح قرض التعويضات لأوكرانيا يشمل ضمانات قوية لتقليل مخاطر استخدام الأموال الروسية المجمدة قدر الإمكان".


وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رئيس الوفد المفاوض  سيجتمع في بروكسل اليوم مع مستشاري الأمن القومي لقادة أوروبا من أجل السلام.


وقال زيلنسكي في تصريحات له : سنناقش اليوم الدور الأوروبي المطلوب للهيكلة الأمنية اللازمة في أي اتفاق مقبل.

وأضاف زيلنسكي: بعد اجتماع بروكسل سنرتب لاجتماع مع ممثلي ترامب في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت  وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة تشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان : وحدات مجموعة قوات "ألشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

