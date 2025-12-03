قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
توك شو

محافظ أسيوط: انتخابات الدائرة الثالثة تسير بسلاسة.. وأدعو المواطنين للمشاركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة

 استعدت بشكل كامل لتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية والأمنية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح، أبنوب، البداري، ساحل سليم، وأسيوط الجديدة.

وأوضح خلال لقاء مع هبة عصام، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدائرة تشمل لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، إلى جانب 117 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين 839,798 ناخبًا وناخبة يتنافس بينهم 18 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد.

تجهيزات كاملة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن، عبر توفير كراسي متحركة، إسعافات وخدمات طبية، مظلات، مبردات مياه وتكييفات، إضافة إلى الاستعداد الكامل لقطاع المرافق بالمحافظة مثل الكهرباء والمياه والغاز.

كما تم تعزيز خدمات الحماية المدنية والمرور لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان ومنع أي تعطّل للحركة.

غرف عمليات مركزية ومتحركة لرصد أي شكاوى

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية مرتبطة بغرف عمليات ثابتة ومتحركة، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لرصد أي مخالفة أو احتياج والتعامل معه بشكل فوري.

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم بحرية تامة بعيدًا عن الانتماءات القبلية أو أي ضغوط، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.

محافظ أسيوط توفير جميع الاحتياجات اللوجستية العملية الانتخابية

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

