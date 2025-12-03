محافظ أسيوط: انتخابات الدائرة الثالثة تسير بسلاسة.. وأدعو المواطنين للمشاركة

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة

استعدت بشكل كامل لتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية والأمنية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح، أبنوب، البداري، ساحل سليم، وأسيوط الجديدة.

وأوضح خلال لقاء مع هبة عصام، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدائرة تشمل لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، إلى جانب 117 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين 839,798 ناخبًا وناخبة يتنافس بينهم 18 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد.

تجهيزات كاملة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن، عبر توفير كراسي متحركة، إسعافات وخدمات طبية، مظلات، مبردات مياه وتكييفات، إضافة إلى الاستعداد الكامل لقطاع المرافق بالمحافظة مثل الكهرباء والمياه والغاز.

كما تم تعزيز خدمات الحماية المدنية والمرور لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان ومنع أي تعطّل للحركة.

غرف عمليات مركزية ومتحركة لرصد أي شكاوى

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية مرتبطة بغرف عمليات ثابتة ومتحركة، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لرصد أي مخالفة أو احتياج والتعامل معه بشكل فوري.

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم بحرية تامة بعيدًا عن الانتماءات القبلية أو أي ضغوط، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.