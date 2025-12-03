أعلن وزير المالية، إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي ، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “الحكومة بصدد الإنتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف”.

وتابع: “النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية.. ونريد عمل قائمة بيضاء لأهم الممولين الملتزمين لدينا ونتوسع فى تقديم خدمات إستثنائية لها، والرئيس السيسي كلف بإضافة لها بعض المزايا الأخري غير المالية أخري”.