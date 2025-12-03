معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع

قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، إن الإعلام له دور كبير في تعريف الشعب بالأحزاب، خاصة وأن أغلب الشعب من المستقلين غير المنضمين لأحزاب، وعدد المنضمين قليل جدا.

وأشار الخصوصي خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامية أمل نعمان إلى أننا نحتاج إلى نضج بشكل لأكبر في الحياة السياسية ووعي أكبر ، وأن تقوم وسائل الإعلام بالتعريف بدور الأحزاب والأنظامة الانتخابية الفردي والقائمة.

وأكد الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، أنه مطلوب من الأحزاب أن تقدم برامج واقعية تعبر عن المواطن وينزلوا إلى الشارع ويحتكوا بالمواطنين ، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فتح المجال أمام الأحزاب لكي تعبر عن رأيها وتنزل إلى الشارع ، خاصة وأن هناك أحزاب لازالت في مكاتبها لا تنزل إلى الشارع.