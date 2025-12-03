استمرار أعمال البحث عن جثمان محتجز إسرائيلي في شمال غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الزوايدة بقطاع غزة، إن عمليات البحث عن جثمان محتجز إسرائيلي ما تزال مستمرة في شمال القطاع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط ظروف ميدانية معقدة.

تضارب الروايات الإسرائيلية وعدم صدور تأكيد فلسطيني

وأشار جبر خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، إلى أن بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن انتشال الجثمان، لكن حتى الآن لم تصدر أي جهة فلسطينية رسمية أو من المقاومة أي تأكيد أو نفي لهذا الأمر.

أهمية الجثمان في مسار اتفاق التهدئة

وأوضح المراسل أن تسليم هذا الجثمان الإسرائيلي قد يُنهي المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين، وهي خطوة رئيسية ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

خروقات إسرائيلية تعطل تنفيذ الاتفاق

وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق بشكل كامل، خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، حيث تتواصل عمليات القصف ضد الأحياء الواقعة ضمن المناطق الصفراء الممتدة على طول الشريط الشرقي، مما يعقّد أي جهود ميدانية أو إنسانية جارية في المنطقة.