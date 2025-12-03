تضم آلاف الأطنان.. مصر ترسل قافلة مساعدات جديدة إلى غزة

شهد معبر رفح الحدودي وصول قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وسط تحديات لوجستية وإجراءات أمنية معقدة.

قافلة شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القافلة السادسة منذ أواخر يوليو الماضي تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية للأطفال، ملابس شتوية، بالإضافة إلى مواد الإيواء والوقود، مؤكداً أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني يبذل جهوداً كبيرة لتجهيز هذه القوافل.

تنسيق المرور عبر المعابر المصرية

وأوضح المراسل أن القافلة وصلت فجر اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد لدخول المساعدات من الأراضي المصرية إلى غزة، مشيراً إلى أن دخول المساعدات لا يزال يواجه صعوبات بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات التفتيش ورفض بعض الشاحنات، مما يبطئ وصول الدعم إلى المستفيدين.

جهود مصرية لتسهيل مرور القوافل

وأكد إبراهيم أن الشاحنات لا تزال متوقفة في المراكز اللوجستية المصرية المخصصة للتجهيز، فيما تعمل السلطات المصرية على تسهيل مرور القوافل ضمن الامكانيات والإجراءات الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن وسريع.