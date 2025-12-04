أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا

وافقت الولايات المتحدة و90 دولة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب روسيا "بضمان العودة الفورية والآمنة وغير المشروطة لجميع الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا أو رحلوا قسراً إليها" .

ودعت موسكو إلى الكف عن ذلك. صوّتت روسيا و11 دولة أخرى ضد القرار، وامتنعت 57 دولة عن التصويت. صاغت القرار أوكرانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وتتهم كييف، موسكو باختطاف عشرات الآلاف من الأطفال إليها، أو إلى أراضٍ احتلتها، دون موافقة عائلاتهم منذ اندلاع الحرب في فبراير2022.

وفي وقت سابق، قال مصدر في البيت الأبيض إن ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، سيجتمعون اليوم في ميامي مع رئيس فريق التفاوض الأوكراني، رستم عمروف، لمواصلة المحادثات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن التقى ويتكوف وكوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم الثلاثاء للتفاوض على خطة ترامب لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاجتماع الذي عقده أمس مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف ومستشاره وصهره جاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “سنرى ما سيحدث”، ووصف الاجتماع بأنه “جيد إلى حد معقول”.

و تابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "بوتين يريد إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن : "لا أستطيع الجزم بنتائج الاجتماع، فالرقص يتطلب شخصين".

ومن جانب آخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.