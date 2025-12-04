التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عشرة أيام، في ظل توترات بين البلدين واحتمال شن واشنطن عملاً عسكرياً.

وصرح مادورو للتلفزيون الرسمي في بلاده: "يمكنني القول إن المحادثة كانت محترمة وودية"، مضيفاً: "إذا كانت هذه المحادثة تعني اتخاذ خطوات نحو حوار محترم بين بلدينا، فإن الحوار والدبلوماسية أمرٌ مرحب به".

و في وقت سابق، أكد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تحدث مع مادورو عقب تقارير عن المكالمة الهاتفية بينهما، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل ما ناقشاه.

أفاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعاً، مضيفا أنه يرفض "سلام العبيد".

22 أسبوعاً من الإرهاب النفسي

كما أضاف: "لقد عشنا 22 أسبوعاً من عدوان يمكن وصفه بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعاً وضعونا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن"، وفق فرانس برس.



وتابع مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس: "نريد السلام، ولكن نريد سلاماً مع السيادة والمساواة والحرية! لا نريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار".

التوترات بين أمريكا و فانزويلا

يذكر أن واشنطن تقول إنها تحارب عصابات المخدرات، وقد نشرت لهذه الغاية قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي،منذ شهر أغسطس المنقضي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم.

كما أقر ترامب، الأحد، بأنه تحدث هاتفياً مع مادورو الذي يتهم سيد البيت الأبيض بلاده بالوقوف وراء تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما تنفيه كراكاس، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطات البلاد النفطية.