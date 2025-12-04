قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان
إصابة 5 جنود إسرائيليين.. هجوم غير مسبوق من أنفاق رفح يربك قوات الاحتلال
مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة
لأول مرة منذ عقود.. اجتماع سياسي بين لبنان وإسرائيل بضغوط أمريكية
عودة المياه تدريجياً بعد إصلاح كسر خط المياه أمام مستشفى أم المصريين
برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم
6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي
أخبار العالم

التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب

مادورو وترامب
مادورو وترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عشرة أيام، في ظل توترات بين البلدين واحتمال شن واشنطن عملاً عسكرياً. 

وصرح مادورو للتلفزيون الرسمي في بلاده: "يمكنني القول إن المحادثة كانت محترمة وودية"، مضيفاً: "إذا كانت هذه المحادثة تعني اتخاذ خطوات نحو حوار محترم بين بلدينا، فإن الحوار والدبلوماسية أمرٌ مرحب به".

 و في وقت سابق، أكد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تحدث مع مادورو عقب تقارير عن المكالمة الهاتفية بينهما، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل ما ناقشاه.

أفاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعاً، مضيفا أنه يرفض "سلام العبيد".

22 أسبوعاً من الإرهاب النفسي
كما أضاف: "لقد عشنا 22 أسبوعاً من عدوان يمكن وصفه بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعاً وضعونا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن"، وفق فرانس برس.


وتابع مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس: "نريد السلام، ولكن نريد سلاماً مع السيادة والمساواة والحرية! لا نريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار".

التوترات بين أمريكا و فانزويلا
يذكر أن واشنطن تقول إنها تحارب عصابات المخدرات، وقد نشرت لهذه الغاية قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي،منذ شهر أغسطس المنقضي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم.

كما أقر ترامب، الأحد، بأنه تحدث هاتفياً مع مادورو الذي يتهم سيد البيت الأبيض بلاده بالوقوف وراء تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما تنفيه كراكاس، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطات البلاد النفطية.

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

