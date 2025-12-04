آخر رسالة من والد الأطفال الثلاثة ضحايا الغرق بأسيوط

" ألف مبروك يا ابني على التفوق" اخر ما كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك محمد رشاد مسئول الأمن بمستشفى ديروط المركزي باسيوط قبل العثور عليه وابنته ريناد غرقا بالترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا .

اخر رسالة



وكان الأب نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي شهادة تقدير حصل عليها ابنه مروان" مفقود " بالصف الرابع الابتدائي بمناسبة مشاركته في المسابقة الفنية ضمن احتفالات أعياد الطفولة مهنئا ابنه بعبارة " الف مبروك يا ابني على التفوق

اختفاء أب وابنائه الاربعة

و ساد الحزن والغموض أجواء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، عقب واقعة مأساوية بدأت باختفاء أب وابنائه الاربعة عن منزلهم وانتهت بالعثور على جثمان أب وابنته داخل الترعة الإبراهيمية في نطاق محافظة المنيا، بينما لا يزال ثلاثة من أطفاله مفقودين حتى الآن.

قال أحد أقارب الأب: إن محمد رشاد يعمل مسئول أمن بمستشفى ديروط المركزي ومنذ أيام خرج من منزله مع أبنائه الأربعة وهم ريناد 13 عاما و مروان 10 أعوام و ياسين 5 أعوام و مكة 3 أعوام ومن بعدها اختفوا جميعا وظل البحث عنهم دون أي جدوى.

العثور على الأب وابنته في الترعة

وأضاف: فوجئنا مساء امس الأول الثلاثاء بتداول صورة الطفلة "ريناد" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد العثور عليها متوفاة غرقًا داخل الترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.



وبعد ساعات من الواقعة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان والدها محمد رشاد متوفيًا غرقا داخل ذات الترعة، ولكن بنطاق مركز أبو قرقاص.

واشار الى انه لا يزال مصير الأطفال الثلاثة الآخرين مروان و ياسين و مكة مجهولا حتى الآن.

واوضح أنهم الآن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمحافظتي أسيوط والمنيا يواصلون البحث عن الأطفال الثلاثة لمعرفة مصيرهم وفي انتظار قرار النيابة العامة بشأن تصريح دفن جثماني محمد وابنته ريناد .