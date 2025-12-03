قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري القوصية، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص جمال متولي محمد، 65 عامًا، جثة هامدة ، و محمد جمال متولي محمد, 22 عامًا، جثة هامدة، وجرى نقلهما  الى مشرحة مستشفى القوصية.

بينما أصيب كلا من أحمد حامد عبد الغفار، 35 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع،  وشخص اخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 40 عامًا، غيبوبة تامة، و عصام مختار حامد، 44 عامًا، اشتباه كسر بالقدمين ، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

