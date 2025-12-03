حزب "المصريين": مبادرة "قادرون باختلاف" قادت ذوي الهمم من التهميش إلى التمكين

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو دعوة صادقة للاعتراف بالإرادة الفذة والقدرات الكامنة والمساهمات الجليلة التي يُقدمها ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجتمعاتهم حول العالم.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان، بصمود ذوي الاحتياجات الخاصة وإصرارهم الذي يتجاوز كل التحديات الجسدية والحواجز المجتمعية، فهم مصدر إلهام يُثبت أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر والفرص، لا الجسد، فضلا عن تنوع مواهبهم، فمنهم المبدع، والعالم، والرياضي، والفنان، والمهني، وهم يثرون الحياة بتجاربهم الفريدة ومنظورهم المختلف.

وثمن رئيس حزب "المصريين"، دور أسر ذوي الاحتياجات الخاصة وداعميهم الذين يقدمون الرعاية والحب غير المشروط، ويشاركونهم رحلتهم بكل فخر واعتزاز.

ونوه بأنه يجب ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ومناسب لاحتياجاتهم، وفرص عمل لائقة وعادلة، تُمكنهم من الاستقلال المادي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد، مؤكدًا أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو تذكير بأن مقياس تحضر أي مجتمع هو مدى رعايته واحتضانه لأفراده الأشد احتياجًا للدعم، فلنعمل معًا، كل من موقعه، لتحويل هذا الاحتفال إلى التزام يومي بتوفير المساواة والعدالة والكرامة للجميع.

وأكد أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتصعيدًا في الأولوية على مستوى القيادة السياسية، ويتمثل دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف في تحويل قضية الإعاقة من مجرد قضية اجتماعية إلى قضية حقوقية ووطنية تقع في صميم أجندة التنمية الشاملة للدولة، موضحًا أن الدور الذي قام به الرئيس السيسي هو دور القائد المُمكِّن الذي وضع القضية على قمة هرم الاهتمام الوطني، ووفّر المظلة السياسية والتشريعية اللازمة لإطلاق طاقات هذه الفئة.

ولفت إلى أنه بفضل هذا الدعم الرئاسي القوي، يشعر أصحاب الهمم اليوم بأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، يتمتعون بالكرامة، وتُفتح أمامهم أبواب الفرص ليساهموا بإمكانياتهم الهائلة في تقدم مصر.