الغرفة المركزية لـ«الجبهة الوطنية» تختتم متابعة أعمال اليوم الأول لانتخابات الـ19 دائرة المُلغاة
وزير الإنتاج الحربي: الرئيس السيسي وجه بتنوع مصادر السلاح حتى لا نتأثر
الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك
متحدث وزارة الرياضة: هناك مسار للتحقيق في وفاة يوسف محمد وحقه هيرجع.. فيديو
يشكر منافسيه .. «مُرشح الغلابة» في رسالة لمُتابعيه: محتاج «لاب توب استعارة» حتى انتهاء الانتخابات
قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا
الشباب والرياضة تكشف تفاصيل واقعة وفاة السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية
تصعيد جديد في غزة… ونتنياهو يلوح بخيارات صعبة للتعامل مع حماس وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
برلمان

حزب "المصريين": مبادرة "قادرون باختلاف" قادت ذوي الهمم من التهميش إلى التمكين

حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو دعوة صادقة للاعتراف بالإرادة الفذة والقدرات الكامنة والمساهمات الجليلة التي يُقدمها ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجتمعاتهم حول العالم.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان، بصمود ذوي الاحتياجات الخاصة وإصرارهم الذي يتجاوز كل التحديات الجسدية والحواجز المجتمعية، فهم مصدر إلهام يُثبت أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر والفرص، لا الجسد، فضلا عن تنوع مواهبهم، فمنهم المبدع، والعالم، والرياضي، والفنان، والمهني، وهم يثرون الحياة بتجاربهم الفريدة ومنظورهم المختلف.

وثمن رئيس حزب "المصريين"، دور أسر ذوي الاحتياجات الخاصة وداعميهم الذين يقدمون الرعاية والحب غير المشروط، ويشاركونهم رحلتهم بكل فخر واعتزاز.

ونوه بأنه يجب ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ومناسب لاحتياجاتهم، وفرص عمل لائقة وعادلة، تُمكنهم من الاستقلال المادي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد، مؤكدًا أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو تذكير بأن مقياس تحضر أي مجتمع هو مدى رعايته واحتضانه لأفراده الأشد احتياجًا للدعم، فلنعمل معًا، كل من موقعه، لتحويل هذا الاحتفال إلى التزام يومي بتوفير المساواة والعدالة والكرامة للجميع.

وأكد أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتصعيدًا في الأولوية على مستوى القيادة السياسية، ويتمثل دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف في تحويل قضية الإعاقة من مجرد قضية اجتماعية إلى قضية حقوقية ووطنية تقع في صميم أجندة التنمية الشاملة للدولة، موضحًا أن الدور الذي قام به الرئيس السيسي هو دور القائد المُمكِّن الذي وضع القضية على قمة هرم الاهتمام الوطني، ووفّر المظلة السياسية والتشريعية اللازمة لإطلاق طاقات هذه الفئة.

ولفت إلى أنه بفضل هذا الدعم الرئاسي القوي، يشعر أصحاب الهمم اليوم بأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، يتمتعون بالكرامة، وتُفتح أمامهم أبواب الفرص ليساهموا بإمكانياتهم الهائلة في تقدم مصر.

حزب المصريين قادرون باختلا التهميش الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد

وزارة الرياضة تكشف مسار التحقيقات في وفاة السباح يوسف محمد

علي الدين هلال

علي الدين هلال: البرلمان الجديد سيواجه قوانين مهمة ودوره الرقابي لا يعني معاداة الحكومة أو توجيه اتهامات بلا سند

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان: نتنياهو يتحجج بأشياء كثيرة ويريد تأجيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

