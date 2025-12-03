سحر البزار تشكر وزير الشباب والرياضة بعد الاستجابة لمطالبتها وتحويل واقعة السباح يوسف محمد إلى النيابة

وجّهت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب ، رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بعد الاستجابة لمطالبتها بتحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلي النيابة العامة.



وكتبت البزار عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الحمد لله ، اشكر الوزير لتواصله معي و

الاستجابه و سيتم تشكيل اللجنة المطلوبة لضمان عدم وقوع مثل هذا الحادث المؤلم مره اخرى و ننتظر بيان نتيجة التحقيقات و معاقبة المسؤولين عن الإهمال ".

وكانت قد كتبت في منشور سابق :"معالي الوزير Dr Ashraf Sobhy لا يصح ان يوجه سيادة الرئيس بالاهتمام باللياقه و لما أبناءنا يروحوا تدريباتهم ما يرجعوش".

وتابعت :"هذه إحاطه لسيادتكم بخصوص وفاة الطفل السباح يوسف و أطالب سيادتكم بالاتي :

أولاً: فتح تحقيق عاجل وشامل

يشمل إدارة النادي المنظم، والاتحاد المشرف على البطولة، ومسؤولي السلامة، مع إعلان نتائجه للرأي العام ضمانًا للشفافية".

واضافت :"ثانيًا: إيقاف أي بطولات سباحة للأطفال لحين مراجعة اشتراطات السلام".

واكملت :"وضع لائحة موحدة وإلزامية للسلامة والإنقاذ في كل البطولات، تشمل:

– وجود منقذين محترفين ثابتين على طول المسبح مجهزين بالأجهزه الطبية اللازمة للطوارئ

– كاميرات تحت الماء

– خطة طوارئ مكتوبة ومعتمدة

– فحص طبي لكل لاعب

– تدريب إلزامي للمنظمين".

و استكملت :"ثالثًا: إنشاء لجنة سلامة مستقلة دائمة

تختص بمراجعة الملاعب والمنشآت والبطولات، وتقديم تقارير دورية، وتكون لها صلاحية الإيقاف الفوري لأي فعالية لا تستوفي معايير السلامة".

وختمت :"رابعًا: مساءلة كل مسؤول عن هذا الإهمال المؤدي للوفاة

لأن دم طفل فقد حياته أثناء تدريبات بطولة ليس حادثًا عابرًا، بل إخلالًا بواجب الحماية والرعاية والرقابة".

أثار حادث وفاة السباح الصغير يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، حالة واسعة من الحزن والغضب، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى وجود قصور في إجراءات السلامة داخل مجمع حمامات السباحة.

ومع تصاعد التساؤلات حول المسؤولية القانونية، خرج خبراء القانون ليؤكدوا أن ما جرى يدخل تحت بند «القتل الخطأ» الناتج عن الإهمال الجسيم، مطالبين بمحاسبة الجهات المنظمة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المآسي.