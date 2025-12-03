إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة

قرر وزير الشباب والرياضة إحالة حادث وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلى النيابة العامة للتحقيق بشفافية، كما شكل لجنة وزارية لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية المتبعة في نادي الزهور ومدى تطبيق الكود الطبي.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط :"وزير الشباب والرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة "السباح يوسف محمد" إلى النيابة العامة".



علق الإعلامي أحمد شوبير، على وفاة السباح يوسف محمد صاحب الـ12 عامًا، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة.



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "قلبي بيوجعني من اللي حصل ليوسف محمد لاعب سباحة نادي الزهور تحت 12 سنة، الطفل اتعرض لحالة إغماء وهو في المياه ومحدش خد باله، الأهالي بيعملوا كل اللي يقدروا عليه وبييجوا يشجعوا ولادهم".

وتابع قائلاً:" ما حدث لا يمكن تبريره أو الاستهانة به.