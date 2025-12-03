قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تدعو جميع الأطراف لضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات
وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
رياضة

إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة

علا محمد

قرر وزير الشباب والرياضة إحالة حادث وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلى النيابة العامة للتحقيق بشفافية، كما شكل لجنة وزارية لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية المتبعة في نادي الزهور ومدى تطبيق الكود الطبي.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط :"وزير الشباب والرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة "السباح يوسف محمد" إلى النيابة العامة".


علق الإعلامي أحمد شوبير، على وفاة السباح يوسف محمد صاحب الـ12 عامًا، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة.


وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "قلبي بيوجعني من اللي حصل ليوسف محمد لاعب سباحة نادي الزهور تحت 12 سنة، الطفل اتعرض لحالة إغماء وهو في المياه ومحدش خد باله، الأهالي بيعملوا كل اللي يقدروا عليه وبييجوا يشجعوا ولادهم".

وتابع قائلاً:" ما حدث لا يمكن تبريره أو الاستهانة به.

وزير الشباب والرياضة وفاة السباح الطفل يوسف محمد حادث وفاة السباح الطفل يوسف محمد النيابة العامة للتحقيق بشفافية شكل لجنة وزارية لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية نادي الزهور بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

شغالين بالفهلوة.. أحمد عبدالباسط يطالب بمحاسبة المقصرين في حق يوسف محمد

إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة

هاني رمزي: احتراف حمزة عبد الكريم في برشلونة فرصة لا تعوض

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

