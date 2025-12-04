قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
حوادث

والد يوسف لاعب نادي الزهور يتسلم جثمانه والدفن عقب صلاة الفجر في بورسعيد

أحمد مهدي

تسلمت أسرة يوسف محمد لاعب نادي الزهور جثمانه من مشرحة زينهم متوجهين إلى مدينة بورسعيد لدفنه عقب صلاة الفجر.

تفاصيل وفاة لاعب نادي الزهور

وتبين من التقرير الطبي أن اللاعب يوسف محمد وصل المستشفى الساعة 6.10 مساء يعاني من توقف في عضلة القلب وعدم تنفس، وعقب محاولات لانعاش القلب تبين عدم انتظام كهربائية القلب وتوقف عضلة القلب مرة اخرى وتم عمل صدمات كهربائية وتركيب أنبوب حنجري ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ثم توقف عضلة القلب للمرة الثالثة وتم حقنه بالادرينالين ونقله للعناية المركزة ثم توقفت عضلة القلب للمرة الرابعة وتم عمل إنعاش رئوي ولم تستجيب الحالة ثم الوفاة في العاشرة مساء.

وجهت أسرة لاعب نادي الزهور يوسف محمد الذى توفى في حمام السباحة داخل استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، اتهامات لـ طاقم التحكيم ومنقذ حمام السباحة.

حيث اتهمت أسرة لاعب نادي الزهور طاقم التحيكم ومنقذ حمام سباحة مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم، من خلال عدم إنقاذه وتركه في المياه وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك.

كما اتهمت أسرة اللاعب يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، الذي توفى داخل أحد حمامات سباحة استاد القاهرة الدولي، رئيس اتحاد السباحة بالتسبب في وفاة نجلهم جراء الإهمال.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفى تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 مترا، وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.

كما تبين أنه رغم محاولات الإسعاف الأولية ونقل اللاعب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وجرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال لاعب نادي الزهور يوسف محمد بالغ من العمر 12 عاما متوفى بادعاء غرق في حمام سباحة داخل استاد القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن اللاعب كان مشاركا في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، وأثناء تواجده في أحد حمامات السباحة سقط في المياه فجأة بعد تعرضه لإغماء وتوفى بعدها.

فيما أوضحت وزارة الرياضة أن قرار إحالة الواقعة إلى النيابة العامة جاء في إطار متابعة وزارة الشباب والرياضة الدقيقة للحادث المؤسف المتعلق بوفاة السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلومات أولية بشأن الحادث، وحرصًا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافيةٍ تامة.

في الإطار ذاته، وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.

كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

لاعب نادي الزهور يوسف محمد بورسعيد

