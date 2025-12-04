ضبط 1200 زجاجة زيت طعام ناقص الوزن بأسيوط.. واستمرار الحملات الرقابية|صور

ضبطت إدارة تموين منفلوط بمحافظة أسيوط 1200 زجاجة زيت طعام ناقصة الوزن داخل أحد المخازن، وذلك خلال حملة تموينية مفاجئة.

وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط ان إدارة تموين منفلوط تمكنت من ضبط 1200 زجاجة زيت طعام حر ناقص الوزن بمقدار 150 جرامًا في الزجاجة داخل مخزن وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لضبط المخالفات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق و منافذ بيع السلع الغذائية.



