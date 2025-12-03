قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن عسل مجهول المصدر بأسيوط

ضبط نصف طن عسل مجهول المصدر
ضبط نصف طن عسل مجهول المصدر
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بالمحافظة للتصدي لمحاولات الغش التجاري وضمان سلامة السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الانضباط في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ضبط 500 كيلوجرام من عسل النحل

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملة تموينية موسعة بمركزي منفلوط والقوصية، أسفرت عن ضبط 500 كيلوجرام من عسل النحل داخل أحد المخازن بمركز منفلوط بدون أي بيانات تفيد الصلاحية أو المصدر، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، حيث شارك في الحملة كل من عبد الرحيم سيد، مدير إدارة تموين منفلوط، وبهاء الدين دهبي، وماهر صبحي خله، مأموري الضبط القضائي، إلى جانب مفتشي التموين عصام عبد الحفيظ حسن، وخالد حسن محمد، ومحمود محمد أحمد.

وأضاف المحافظ أن الحملات بمركز القوصية أسفرت عن ضبط محاولات لتجميع مواد تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، تضمنت 400 كيلوجرام سكر تمويني، و21 كرتونة زيت، و100 كيس مكرونة، بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية برئاسة أحمد محمد عبد الفضيل.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، والوحدات المحلية، ومديري الإدارات التموينية، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

أسيوط الحملات الرقابية الغش التجاري السلع الغذائية أخبار أسيوط عسل نحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تهدد بـ إجراءات حاسمة ردا على العنف ضد المسيحـ يين في نيجيريا والعالم

أرشيفية

دعوات لإجلاء عشرات الأسر والأطفال من مدينة بابنوسة السودانية

صدمة في نيروبي بعد تقرير يفضح تورط جنود بريطانيين في انتهاكات ممتدة لعقود

عاصفة اتهامات تضرب الوحدة البريطانية في كينيا… تحقيق برلماني يكشف عن حجم الجرائم

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد