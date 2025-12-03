قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد
حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد
آية الجارحي

 كثّفت إدارتا الإشغالات والأمن والتعديات حملاتهما الميدانية الصباحية والمسائية تحت إشراف  المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وذلك لفرض الانضباط في الشوارع والميادين والتعامل الحاسم مع المخالفات.

حملات مسائية لضبط الباعة الجائلين والإشغالات

شهدت الحملة المسائية مداهمة ترويلات الموز المنتشرة بعدد من الميادين والمحاور الرئيسية، كما تم رفع الإشغالات المخالفة والتفتيش على رخص التشغيل بالمحلات أسفل العمارات بالحى الثالث، ضمن جهود الجهاز للقضاء على المظاهر العشوائية غير المسموح بها داخل المدينة.

حملات مسائية على الورش العشوائية

كما شنت إدارة الإشغالات حملة صباحية استهدفت الورش العشوائية أسفل العمارات بالحى الحادي عشر، بعد تلقي شكاوى من سكان المنطقة المتضررين من الضوضاء والإزعاج الناتج عن أعمال الميكانيكا والسمكرة والصيانة بالمخالفة للاشتراطات.
وتم مصادرة جميع العدد والادوات المستخدمة وتحرير محاضر 
استمرار التعامل مع الباعة الجائلين والنباشين

وتواصل فرق الجهاز جهودها للتعامل مع الباعة الجائلين، حيث جرى التصدي لظاهرة الباعة المتواجدين أعلى سلم هايبر وان واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
كما وجّه الجهاز ضربات قوية ومتتابعة للنباشين، حيث تم القضاء على بؤر النباشين بالحي 11 والحي 16 بالكامل، من خلال مصادرة الجونيات والمعدات المستخدمة وإرسالها للمقالب العمومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الاستجابة الفورية لشكاوى السكان

وفي إطار المتابعة الفعّالة لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رفع عربة فول بطريق الريفيرا والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، تأكيدًا لحرص الجهاز على سرعة التعامل مع أي شكاوى للحفاظ على الانضباط داخل المدينة.

حملات الجهاز على بؤر النباشين بالحى 13

كما واصل الجهاز حملاته لضبط بؤر النباشين ونقاط الفرز العشوائي، حيث تم استهداف منطقة الحي الثالث عشر بجوار مول ساب، وجرى رفع عدد كبير من حاويات القمامة العشوائية (الجونيات)، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من أمام الكافيهات والمطاعم بمول المعز، وذلك بمشاركة شرطة المرافق وإدارة الأمن.

ويؤكد جهاز مدينة الشيخ زايد استمرار الحملات اليومية للتعامل مع كافة المظاهر العشوائية، حفاظًا على النظام والمظهر الحضاري وتماشياً مع جهود الدولة في تحقيق بيئة آمنة ومنظمة للسكان.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

دونالد ترامب

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس

أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

