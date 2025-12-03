حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

كثّفت إدارتا الإشغالات والأمن والتعديات حملاتهما الميدانية الصباحية والمسائية تحت إشراف المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وذلك لفرض الانضباط في الشوارع والميادين والتعامل الحاسم مع المخالفات.

حملات مسائية لضبط الباعة الجائلين والإشغالات

شهدت الحملة المسائية مداهمة ترويلات الموز المنتشرة بعدد من الميادين والمحاور الرئيسية، كما تم رفع الإشغالات المخالفة والتفتيش على رخص التشغيل بالمحلات أسفل العمارات بالحى الثالث، ضمن جهود الجهاز للقضاء على المظاهر العشوائية غير المسموح بها داخل المدينة.

حملات مسائية على الورش العشوائية

كما شنت إدارة الإشغالات حملة صباحية استهدفت الورش العشوائية أسفل العمارات بالحى الحادي عشر، بعد تلقي شكاوى من سكان المنطقة المتضررين من الضوضاء والإزعاج الناتج عن أعمال الميكانيكا والسمكرة والصيانة بالمخالفة للاشتراطات.

وتم مصادرة جميع العدد والادوات المستخدمة وتحرير محاضر

استمرار التعامل مع الباعة الجائلين والنباشين

وتواصل فرق الجهاز جهودها للتعامل مع الباعة الجائلين، حيث جرى التصدي لظاهرة الباعة المتواجدين أعلى سلم هايبر وان واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما وجّه الجهاز ضربات قوية ومتتابعة للنباشين، حيث تم القضاء على بؤر النباشين بالحي 11 والحي 16 بالكامل، من خلال مصادرة الجونيات والمعدات المستخدمة وإرسالها للمقالب العمومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الاستجابة الفورية لشكاوى السكان

وفي إطار المتابعة الفعّالة لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رفع عربة فول بطريق الريفيرا والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، تأكيدًا لحرص الجهاز على سرعة التعامل مع أي شكاوى للحفاظ على الانضباط داخل المدينة.

حملات الجهاز على بؤر النباشين بالحى 13

كما واصل الجهاز حملاته لضبط بؤر النباشين ونقاط الفرز العشوائي، حيث تم استهداف منطقة الحي الثالث عشر بجوار مول ساب، وجرى رفع عدد كبير من حاويات القمامة العشوائية (الجونيات)، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من أمام الكافيهات والمطاعم بمول المعز، وذلك بمشاركة شرطة المرافق وإدارة الأمن.

ويؤكد جهاز مدينة الشيخ زايد استمرار الحملات اليومية للتعامل مع كافة المظاهر العشوائية، حفاظًا على النظام والمظهر الحضاري وتماشياً مع جهود الدولة في تحقيق بيئة آمنة ومنظمة للسكان.