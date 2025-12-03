قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر
اجتماع أمني طارئ في تل أبيب لبحث الرد على حادثة رفح وتصعيد عسكري في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختتام فعاليات اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة بالدول العربية في القاهرة

قضايا الدولة
قضايا الدولة
إسلام دياب

شهدت هيئة قضايا الدولة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٣ ديسمبر، اختتام فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث استقبلت الهيئة الوفود المشاركة في مقرها الرئيسي بالمهندسين، والتي ضمّت ممثلين عن: جامعة الدول العربية، البحرين، المغرب، الأردن، العراق، ليبيا، الإمارات، لبنان، السعودية، سوريا، الكويت، واليمن، في أجواء رسمية تعكس مكانة مصر ودورها في دعم العمل القانوني العربي المشترك.

اختتام فعاليات احتماع رؤساء هيئات وإدارة قضايا الدولة بالدول العربية 

في مستهل الفعاليات ألقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمة ترحيبية عبّر فيها عن تقدير مصر لمشاركة الدول العربية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين الهيئات النظيرة.

تلا ذلك، عرض فيلم توثيقي تناول تاريخ هيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876، مستعرضاً دورها في حماية المال العام والدفاع عن مصالح الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم، إلى جانب إنجازاتها في القضايا الدولية.

وشهدت الجلسة تكريم كلٍّ من وفد لبنان ووفد العراق تقديراً لمشاركتهما الفاعلة في مناقشة الموضوعات المعروضة ضمن أعمال الاجتماع.

كما تم التقاط الصورة الجماعية الرسمية لرؤساء الوفود والمشاركين داخل مبنى الهيئة، في مشهد يعكس روح التآخي والتعاون بين الهيئات العربية المشاركة.

واختُتمت الفعاليات بزيارة المتحف المصري الكبير، حيث اطّلع الوفود على أبرز الكنوز الأثرية المصرية، في جولة عكست عمق التواصل والترحيب المصري واهتمام الدولة بإبراز حضارتها أمام الأشقاء العرب.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة احتماع رؤساء هيئات وإدارة قضايا الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط

حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من شوارع العياط لتسهيل الحركة المرورية

محافظة دمياط

إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون

اسعاف ارشيفيه

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد