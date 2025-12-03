قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإنتاج الحربي: نقل تكنولوجيا المدفع الكوري مكّنّا من تصنيع الذخائر محليًا

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح
محمد البدوي

كشف المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل التعاون مع الشركات الكورية في مجال نقل تكنولوجيا صناعة المدفع والذخائر، مؤكدًا أن امتلاك منظومة سلاح متكاملة لا يكتمل دون القدرة على تصنيع الذخيرة الخاصة به.

وقال الوزير خلال ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى: "لو جبنا مدفع وما عندناش الذخيرة بتاعته هنعمل بيه إيه؟ هيبقى حتة حديد فقط علشان كده اشتغلنا مع الشركات الكورية اللي ادتنا النوهاو الخاص بالمدفع وبإنتاج الذخيرة".

بناء قدرات صناعية حقيقية

وأوضح أن هذه الشراكات سمحت للجانب المصري ببناء قدرات صناعية حقيقية، معتمدًا على خبرات وكفاءات الإنتاج الحربي، مضيفًا: "إحنا عندنا ناس كويسة جدًا.. إحنا تيم واحد في الإنتاج الحربي زي الساعة اللي شغالة بتروس، لو ترس خرج منها يجي ترس مكانه ويشتغل وده سر النجاح اللي حققناه".

تنفيذ عمليات هندسة عكسية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عمليات هندسة عكسية دقيقة للمواد والخامات المستخدمة في الصناعة، وقال: "أهدونا النوهاو والخامات، وإحنا برجالتنا عملنا الهندسة العكسية. قدرنا نحلل خامات كتير، ودلوقتي فيه ما بين 50 و60% خامات محلية، وفيه حاجات معينة ما زلنا شغالين عليها".

وأكد أن الخبرات المتراكمة داخل الوزارة تُضَخ في مختلف المصانع التابعة، مما يجعل النجاح منظومة جماعية وليس نجاحًا منفردًا، مضيفًا: "فكرنا دايمًا فكر فني واقتصادي.. قضيبين متوازيين لازم يمشوا مع بعض علشان ننجح".

وختم الوزير حديثه بأن الإنتاج الحربي مستمر في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لتحقيق الاكتفاء وتطوير الصناعة العسكرية والمدنية معًا.

محمد صلاح المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي صناعة المدفع الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد