وزير الإنتاج الحربي: نقل تكنولوجيا المدفع الكوري مكّنّا من تصنيع الذخائر محليًا

كشف المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل التعاون مع الشركات الكورية في مجال نقل تكنولوجيا صناعة المدفع والذخائر، مؤكدًا أن امتلاك منظومة سلاح متكاملة لا يكتمل دون القدرة على تصنيع الذخيرة الخاصة به.

وقال الوزير خلال ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى: "لو جبنا مدفع وما عندناش الذخيرة بتاعته هنعمل بيه إيه؟ هيبقى حتة حديد فقط علشان كده اشتغلنا مع الشركات الكورية اللي ادتنا النوهاو الخاص بالمدفع وبإنتاج الذخيرة".

بناء قدرات صناعية حقيقية

وأوضح أن هذه الشراكات سمحت للجانب المصري ببناء قدرات صناعية حقيقية، معتمدًا على خبرات وكفاءات الإنتاج الحربي، مضيفًا: "إحنا عندنا ناس كويسة جدًا.. إحنا تيم واحد في الإنتاج الحربي زي الساعة اللي شغالة بتروس، لو ترس خرج منها يجي ترس مكانه ويشتغل وده سر النجاح اللي حققناه".

تنفيذ عمليات هندسة عكسية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عمليات هندسة عكسية دقيقة للمواد والخامات المستخدمة في الصناعة، وقال: "أهدونا النوهاو والخامات، وإحنا برجالتنا عملنا الهندسة العكسية. قدرنا نحلل خامات كتير، ودلوقتي فيه ما بين 50 و60% خامات محلية، وفيه حاجات معينة ما زلنا شغالين عليها".

وأكد أن الخبرات المتراكمة داخل الوزارة تُضَخ في مختلف المصانع التابعة، مما يجعل النجاح منظومة جماعية وليس نجاحًا منفردًا، مضيفًا: "فكرنا دايمًا فكر فني واقتصادي.. قضيبين متوازيين لازم يمشوا مع بعض علشان ننجح".

وختم الوزير حديثه بأن الإنتاج الحربي مستمر في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لتحقيق الاكتفاء وتطوير الصناعة العسكرية والمدنية معًا.