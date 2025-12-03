قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو

محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي
محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي
إسراء صبري

قال محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الخبرات المتراكمة منذ سنوات في وزارة الإنتاج الحربي منحتنا القدرة على التصنيع والتنمية، متابعًا: نحن قادرون على التصنيع بعقول وسواعد مصرية، ولدينا كفاءات عالية المستوى.
 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا اكتفاءً ذاتيًا من تصنيع المدرعات في مصر، ولدينا ثلاث جهات مسؤولة عن تصنيع المدرعات، وهي: الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع.

واسترسل قائلاً: أصبح هناك ثقة من قبل الجانب الكوري، وعليه أصبح هناك ترحيب بزيادة التعاون مع مصر في منتجات جديدة مثل الأعيرة والذخيرة.

وأشار إلى أن هناك دعمًا لا متناهيًا من الرئيس السيسي، مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وجعلنا جهة رابحة توفر دعمًا للدولة سواء بالعملة أو الضرائب، كما نصدر للخارج ونوفر العملة الصعبة.

 

الإنتاج الحربي برنامج «على مسئوليتي» المدرعات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي
لاروسي
لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد