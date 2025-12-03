بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو

قال محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الخبرات المتراكمة منذ سنوات في وزارة الإنتاج الحربي منحتنا القدرة على التصنيع والتنمية، متابعًا: نحن قادرون على التصنيع بعقول وسواعد مصرية، ولدينا كفاءات عالية المستوى.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا اكتفاءً ذاتيًا من تصنيع المدرعات في مصر، ولدينا ثلاث جهات مسؤولة عن تصنيع المدرعات، وهي: الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع.

واسترسل قائلاً: أصبح هناك ثقة من قبل الجانب الكوري، وعليه أصبح هناك ترحيب بزيادة التعاون مع مصر في منتجات جديدة مثل الأعيرة والذخيرة.

وأشار إلى أن هناك دعمًا لا متناهيًا من الرئيس السيسي، مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وجعلنا جهة رابحة توفر دعمًا للدولة سواء بالعملة أو الضرائب، كما نصدر للخارج ونوفر العملة الصعبة.



