وزير الإنتاج الحربي: مدفع K9 خطوة «مصرية كورية» نحو التصنيع العسكري الحديث | فيديو

قال محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إن الدولة تعمل دائمًا على توطين الصناعة وإدخال منتجات جديدة، متابعًا: هناك ثقة متبادلة بين الجانبين المصري والكوري في عملية التصنيع العسكري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاج الحربي لديه أربعة أو خمسة مصانع، وجميعها تشترك في إنتاج مدفع K9 بالتعاون مع الجانب الكوري، متابعًا: المدفع يعد من أحدث الأنواع على مستوى العالم، كما أنه يُعد أكبر عيار موجود حتى الآن.

ولفت إلى أن الجانب الكوري اقتنع بمشاركة مصر في إنتاج هذا المدفع بعد مشاهدتهم الإمكانيات التي نمتلكها، وطرق الإنتاج، والمعدات الجديدة.

وشدّد على أننا نسعى لإنتاج صناعة قوية تقدم منتجًا يحمي بلادنا، متابعًا: «كل ما كان عندنا سلاح يحمينا، كل ما قدرنا ننمّي ونطوّر بلدنا».



