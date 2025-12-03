قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء علي عاصم نائب مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية وكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمحافظة على الجهود المبذولة في تنظيم واستضافة جميع الفعاليات والزيارات الرسمية التي جرى تنفيذها مؤخرًا،و عكست صورة مشرفة للمحافظة، مشدداً فى ذات الوقت على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية المرتقبة مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموى جاء أبرزها:

▪️ الاستعداد الكامل والجاهزية التنظيمية لانطلاق مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال الشهر الجاري، وضمان تنسيق موحد بين الجهات المعنية لإخراج الفعالية بالصورة اللائقة.

▪️ الإنتهاء من إعداد أعمال حصر المتخللات الزراعية داخل الزمام ومراجعتها بالتنسيق مع حماية أملاك الدولة.

▪️ تكثيف لجان المرور على الجمعيات الزراعية والأهلية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات أو تقاعس عن تقديم الخدمات ذات الصلة.

▪️ تكثيف القوافل التعليمية لخدمة طلاب القرى بالمتابعة مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

▪️ توجيه مديرية الصحة بضمان انتظام خدمة منظومة العلاج عن بُعد بالمنشآت الصحية، ومراجعة التحديات وتحديث الخدمة بما يضمن تعظيم الاستفادة للمواطنين.

▪️ متابعة انتظام حضور طلاب الثانوية العامة للمحاضرات، والتصدي لظاهرة الغياب، مع تطبيق إجراءات الإنذار وتحفيز الطلاب الأكثر التزامًا.

▪️ دراسة إحلال وتجديد العيون السطحية القديمة بالمراكز،بما يضمن إعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

▪️ متابعة إجراءات تسليم محطات المياه التابعة للهيئة بمركز الفرافرة واتخاذ ما يلزم لضمان دخولها الخدمة.

▪️ إجراء استطلاع رأي عام بشأن تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفق عدد المتقدمين، مع تحديد مبلغ جدية الحجز طبقًا للضوابط.

▪️ التأكيد على تواجد رؤساء القرى بمقرات الوحدات للقاء المواطنين في الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء.

▪️ إعداد حصر شامل لأعمدة الإنارة غير المستغلة بين القرى وإعادة توزيعها وفق خطة العمل والأولويات التي تضمن السلامة وتحسين مستوى الخدمة.

▪️ التنبيه بعدم تنفيذ أي أعمال حفر أو تعديلات بشبكة الغاز الطبيعي إلا بالتنسيق مع الشركة المختصة والحصول على التصاريح الرسمية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية

سيامة كاهن جديد بإيبارشية بوليڤيا وزيارة السفير المصري لمدرسة سان ماركوس الدولية

الجمعية المصرية

الجمعية المصرية تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

تفويض مركز الأنشطة الإقليمية لتغير المناخ،

نشاط مكثف خلال فعاليات COP24 لحماية البحر المتوسط من التلوث

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي
لاروسي
لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد