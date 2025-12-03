استقالة مسئول بارز في الاتحاد الأوروبي على خلفية تورطه بالفساد

قدم ستيفانو سانينو، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج، استقالته على خلفية شبهة تورطه بالفساد، بحسب ما أفاد به موقع "يوراكتيف".

استقالة مبكرة

و أعلن ستيفانو سانينو عن استقالته المبكرة من منصب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج، وذلك بسبب مشاركته في تحقيق مستمر حول الاشتباه في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي".





في الوقت نفسه، شدد المسؤول على ثقته في العدالة وأن كل شيء لابد وينكشف.





و أكد سانينو أنه تم استجوابه حول أحداث وقعت خلال الفترة التي شغل فيها منصب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.



