هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طفرة في التصنيع العسكري.. قائد القوات البحرية: نمتلك 3 فرقاطات ميكو 200 ونصنع الرابعة في مصر

فرقاطة
فرقاطة
هاني حسين

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجال التصنيع البحري، مشيرًا إلى أن الصناعات الحربية عالميًا لا تنفرد دولة واحدة بإنتاجها بالكامل، إلا أن مصر نجحت رغم ذلك في تصنيع أول منتج مصري كامل بجميع مكوناته لخدمة الوحدات البحرية الخاصة، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز القدرات الوطنية.

وأوضح محمود فوزي، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القوات البحرية فخورة بالطفرة التي حققتها في التصنيع العسكري، مؤكدًا استمرار العمل على رفع نسب الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المنتجات البحرية المصنعة داخل مصر.

وشدد اللواء محمود فوزي، على أن الشراكات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا تمثل مكسبًا كبيرًا لما توفره من تكنولوجيا متقدمة تُسهم في تطوير القدرات التصنيعية المحلية.

تصنيع الفرقاطة ميكو 200 داخل مصر 

 

وأضاف قائد القوات البحرية أن مصر تمتلك حاليًا 3 فرقاطات من طراز "ميكو 200" تعمل ضمن الأسطول البحري، فيما يجري تصنيع الفرقاطة الرابعة داخل مصر، وأشار إلى أن جميع الفرقاطات تصل إلى مصر في صورة ألواح ليتم تصنيعها وتجميعها بالكامل محليًا، في تأكيد على تطور منظومة التصنيع البحري وقدرتها على استيعاب ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ميكو 200 فرقاطة القوات الحرية مصر التصنيع العسكري

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

الدكتور شريف عزت عبد العزيز عزت

منح عميد كلية طب الأزهر الأسبق شهادة “المساهمة الحياتية المتميزة”

أصحاب الهمم

عمرو الورداني: أصحاب الهمم باب من أبواب النصر والرحمة في المجتمع

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الإسلام سبق كل الأمم في حقوق أصحاب الهمم

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

