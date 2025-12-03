طفرة في التصنيع العسكري.. قائد القوات البحرية: نمتلك 3 فرقاطات ميكو 200 ونصنع الرابعة في مصر

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجال التصنيع البحري، مشيرًا إلى أن الصناعات الحربية عالميًا لا تنفرد دولة واحدة بإنتاجها بالكامل، إلا أن مصر نجحت رغم ذلك في تصنيع أول منتج مصري كامل بجميع مكوناته لخدمة الوحدات البحرية الخاصة، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز القدرات الوطنية.

وأوضح محمود فوزي، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القوات البحرية فخورة بالطفرة التي حققتها في التصنيع العسكري، مؤكدًا استمرار العمل على رفع نسب الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المنتجات البحرية المصنعة داخل مصر.

وشدد اللواء محمود فوزي، على أن الشراكات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا تمثل مكسبًا كبيرًا لما توفره من تكنولوجيا متقدمة تُسهم في تطوير القدرات التصنيعية المحلية.

تصنيع الفرقاطة ميكو 200 داخل مصر

وأضاف قائد القوات البحرية أن مصر تمتلك حاليًا 3 فرقاطات من طراز "ميكو 200" تعمل ضمن الأسطول البحري، فيما يجري تصنيع الفرقاطة الرابعة داخل مصر، وأشار إلى أن جميع الفرقاطات تصل إلى مصر في صورة ألواح ليتم تصنيعها وتجميعها بالكامل محليًا، في تأكيد على تطور منظومة التصنيع البحري وقدرتها على استيعاب ونقل التكنولوجيا الحديثة.