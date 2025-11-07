قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو

قال اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، إن امتلاك غواصة بحرية الجميع يعرفه وهو ليس سر، ولكن تسليح الغواصة نفسه هو السر.

وأضاف قائد القوات البحرية، في لقائه على قناة "دي ام سي" مع الإعلامي أسامة كمال، أننا نعلم الغواصات المملوكة عند الآخرين، منوها بأن العقيدة القتالية وتدريب المقاتل المصري هما العامل الأساسي الذي يفرق أي بحرية عن بحرية موازية لها.

وأشار إلى نسبة التشابه بين القوات البحرية في الكم والتسليح متقاربة، موضحا أن المقاتل المصري يصل إلى درجة الاحترافية لتنفيذ المهام بكفاءة تامة.