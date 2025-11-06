قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو

استضاف الإعلامي أسامة كمال، في حلقة جديدة من برنامجه "مساء دي ام سي" على متن "سجم القهار" إحدى السفن المميزة الألمانية الصنع، قائد القوات البحرية المصرية، اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي.

وقال فوزي، في لقائه على قناة "دي ام سي"، إنه تم تطوير القوات البحرية على عدد من المحاور، الأول امتلاك وحدات بحرية تتميز باتزان قتالي عالٍ وتصنيع وحدات بحرية ذات اتزان قتالي عالٍ.

وأضاف أن معنى اتزان قتالي، إمكانية الوحدة في التعامل في الجو المضادة للطائرات والصواريخ الجوية، والسطحي وتحت السطح، والقدرة على البقاء في البحر والقدرة على تحمل الأحوال الجوية المختلفة.

وتابع قائد القوات البحرية: بالفعل امتلكنا خلال الفترة الماضية عدد من الفرقاطات، والغواصات الألمانية، والميسترال حاملة الطائرات، وهذا جعل القوات البحرية المصرية من أفضل القوات البحرية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا الآن نقوم بتصنيع في شركة الترسانة، فرقاطة من طراز ميكو 200.

أما المحور الثاني في تطوير القوات البحرية، هو البنية التحتية للتخديم على الوحدات البحرية، فلدينا 3 قواعد بحرية، قاعدة 3 يوليو وهي قاعدة جديدة، وقاعدة الإسكندرية تم تطويرها على أعلى مستوى، وقاعدة بورسعيد.

والأسطول الجنوبي 3 قواعد: السويس، والبحر الأحمر، وقاعدة برنيس، كما نمتلك طائرة s100 وهي من طائرات الاستطلاع الحديثة التي دخلت القوات البحرية.