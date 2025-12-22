اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

وجه إلاعلامي سيف زاهر طلبا للمسؤلين بشأن ضم الأندية الجماهيرية مع الإستثمارية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك : صوتنا إتنبح في احلامنا للكورة المصرية، نفسنا نشوف ضم الأندية الجماهيرية مع الأندية الإستثمارية.. ليه منشوفش نادي اسمه الإسماعيلي بيراميدز.. والاتحاد سيراميكا وهكذا.

وتابع : وبنقول الرسالة دي للمسؤولين من فترة كبيرة اتحاد الكرة أو وزارة الشباب و الرياضة.

وحقق الدوري المصري الممتاز إنجازًا مهمًا باحتلاله المركز الثالث في قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا بلاعبي أمم إفريقيا 2025، بعدد 31 لاعبًا، متفوقًا على عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى. ويعكس هذا الرقم التطور الملحوظ في مستوى الكرة المصرية، وقوة الأندية المحلية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل منتخباتهم الوطنية في أكبر المحافل القارية.