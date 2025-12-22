بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا

انطلقت رسميا مساء أمس، في المغرب، بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب المستضيف للبطولة المغرب ونظيره جزر القمر، وانتهت بفوز أسود الأطلس بثنائية نظيفة.

ويتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم، عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

أهداف مباراة المغرب وجزر القمر

افتتح إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب وفريق ريال مدريد الإسباني، أهداف المباراة فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لصالح المغرب ضد جزر القمر من مقصية رائعة في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وحقق منتخب المغرب، بقيادة المدرب وليد الركراكي، انطلاقة قوية أمام جماهيرهم، وفرض أنفسهم مبكرًا كأحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويشارك منتخب المغرب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة العشرين في تاريخه، وللمرة الخامسة تواليًا منذ نسخة 2017، بينما يخوض منتخب جزر القمر البطولة للمرة الثانية فقط، بعد ظهوره الأول والتاريخي في نسخة الكاميرون 2021.

مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

تقام اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، 3 مباريات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات أبرزها مباراة مصر وزيمبابوي، وفيما يلي مباريات اليوم:

مالي ضد زامبيا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS MAX 1

جنوب أفريقيا ضد أنجولا- الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS MAX 1

مصر ضد زيمبابوي- الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS MAX 1

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، وجاءت كالآتي:

تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2